Появилось видео пожара в многоэтажке в Смоленске после атаки дронов ВСУ

Очевидцы сняли на видео пожар в многоэтажке на улице Бородинской в Смоленске после атаки дронов. ВСУ. На кадрах видно, что после налёта БПЛА здание охватил огонь, на фасаде копоть — полыхал бензин после столкновения.

Ранее Life.ru сообщал, что беспилотники противника атаковали Смоленскую область в ночь на 21 января. Предварительно, целью БПЛА мог стать НПЗ в Ярцево. Один из сбитых дронов ранее рухнул на крышу многоэтажки на Автозаводской улице. Обломки одного из дронов подожгли многоквартирный дом на Бородинской улице в Смоленске. Двигатель беспилотника рухнул рядом с припаркованной машиной, а крыло оказалось на газоне.