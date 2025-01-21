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21 января, 07:15

Появилось видео пожара в многоэтажке в Смоленске после атаки дронов ВСУ

Очевидцы сняли на видео пожар в многоэтажке на улице Бородинской в Смоленске после атаки дронов. ВСУ. На кадрах видно, что после налёта БПЛА здание охватил огонь, на фасаде копоть — полыхал бензин после столкновения.

Пожар в многоэтажке на улице Бородинской в Смоленске. Видео © VK / ПОДСМОТРЕНО В САФОНОВО

Ранее Life.ru сообщал, что беспилотники противника атаковали Смоленскую область в ночь на 21 января. Предварительно, целью БПЛА мог стать НПЗ в Ярцево. Один из сбитых дронов ранее рухнул на крышу многоэтажки на Автозаводской улице. Обломки одного из дронов подожгли многоквартирный дом на Бородинской улице в Смоленске. Двигатель беспилотника рухнул рядом с припаркованной машиной, а крыло оказалось на газоне.

Анохин: В результате атаки украинских БПЛА на Смоленск никто не пострадал
Анохин: В результате атаки украинских БПЛА на Смоленск никто не пострадал
Обложка ©

VK / ПОДСМОТРЕНО В САФОНОВО

Андрей Бражников
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