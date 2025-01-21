Системы ПВО отражают атаку украинских дронов на нефтебазу под Смоленском

Серия взрывов раздалась над Смоленском в ночь на 21 января. По данным SHOT, источником громких звуков стали системы противовоздушной обороны, которые отражают атаку украинских беспилотников на НПЗ в Ярцево. Обломки одного из БПЛА рухнули на крышу многоэтажного жилого дома на Автозаводской улице.

Губернатор региона Василий Анохин подтвердил, что ВСУ пытаются нанести удар по территории области. Он призвал жителей сохранять спокойствие и уйти с открытых пространств.

«Убедительная просьба отойти от окон и не осуществлять съёмку действий сил противовоздушной обороны», — отметил чиновник.