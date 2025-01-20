ВСУ выпустили по Брянской области четыре ракеты HIMARS

«Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены 4 ракеты HIMARS и 14 БПЛА самолётного типа», — написал Богомаз в телеграм-канале и добавил, что раненых и разрушений нет.

Напомним, в ночь на 20 января российские силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над семью регионами РФ. Шесть дронов были сбиты над Калужской областью, по три — над Белгородской и Курской областями. Два дрона силы ПВО нейтрализовали в Рязанской области, а ещё два — в Орловской. Ещё один беспилотник ликвидировали в Республике Татарстан. Остальные сбили над Брянской областью.