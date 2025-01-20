ВСУ выпустили по Брянской области четыре ракеты HIMARS
Богомаз: Силы ПВО уничтожили 4 ракеты HIMARS и 14 БПЛА над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре ракеты HIMARS над территорией Брянской области. Также были ликвидированы 14 беспилотников, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены 4 ракеты HIMARS и 14 БПЛА самолётного типа», — написал Богомаз в телеграм-канале и добавил, что раненых и разрушений нет.
Напомним, в ночь на 20 января российские силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над семью регионами РФ. Шесть дронов были сбиты над Калужской областью, по три — над Белгородской и Курской областями. Два дрона силы ПВО нейтрализовали в Рязанской области, а ещё два — в Орловской. Ещё один беспилотник ликвидировали в Республике Татарстан. Остальные сбили над Брянской областью.
Life.ru / Шедеврум