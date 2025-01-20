Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 04:37
5500

Минобороны: 31 украинский БПЛА сбит над семью регионами России за ночь

В ночь на 20 января российские силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над семью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольшее количество воздушных целей удалось поразить в Брянской области, где уничтожили 14 БПЛА. Шесть дронов были сбиты над Калужской областью, по три — над Белгородской и Курской областями. Два дрона силы ПВО нейтрализовали в Рязанской области, а ещё два — в Орловской. Последний беспилотник ликвидировали в Республике Татарстан.

Мощные взрывы прогремели над Казанью
Мощные взрывы прогремели над Казанью

Напомним, что в настоящий момент аэропорт Казани не принимает и не отправляет авиарейсы для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения действуют в Нижнекамске.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar