Минобороны: 31 украинский БПЛА сбит над семью регионами России за ночь

В ночь на 20 января российские силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над семью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольшее количество воздушных целей удалось поразить в Брянской области, где уничтожили 14 БПЛА. Шесть дронов были сбиты над Калужской областью, по три — над Белгородской и Курской областями. Два дрона силы ПВО нейтрализовали в Рязанской области, а ещё два — в Орловской. Последний беспилотник ликвидировали в Республике Татарстан.