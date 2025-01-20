В Нижнекамске введены временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов

В аэропорту Нижнекамска в целях безопасности введены ограничения, из-за которых приём и выпуск гражданских воздушных судов временно остановлены. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамска», — говорится в посте федеральной службы.