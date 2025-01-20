В Нижнекамске введены временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов
В аэропорту Нижнекамска в целях безопасности введены ограничения, из-за которых приём и выпуск гражданских воздушных судов временно остановлены. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамска», — говорится в посте федеральной службы.
Ранее такие же ограничения ввели и в аэропорту Казани. Незадолго до этого на территории региона была объявлена угроза атаки БПЛА.
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