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Регион
20 января, 04:04

В Нижнекамске введены временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов

В аэропорту Нижнекамска в целях безопасности введены ограничения, из-за которых приём и выпуск гражданских воздушных судов временно остановлены. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамска», — говорится в посте федеральной службы.

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Ранее такие же ограничения ввели и в аэропорту Казани. Незадолго до этого на территории региона была объявлена угроза атаки БПЛА.

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Shutterstock / FOTODOM / expatpostcards

Тимур Хингеев
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