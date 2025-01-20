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Регион
20 января, 02:25

Мощные взрывы прогремели над Казанью

SHOT: Жители Казани сообщили о мощных взрывах над городом

От трёх до четырёх мощных взрывов раздались в небе над Казанью. По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских дронов на столицу Татарстана, передаёт SHOT.

Звуки взрыва. Видео © Telegram / SHOT

Несколькими часами ранее взрывы раздались и над Рязанью. Звуки работы ПВО слышали даже жители близлежащи сёл. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

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Напомним, что поздним вечером 19 января украинские беспилотники удалось уничтожить также на подлёте к Подмосковью. Зенитчики сбили два дрона над Калужской областью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Albert Russ

Анатолий Цейко
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