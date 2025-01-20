Мощные взрывы прогремели над Казанью

От трёх до четырёх мощных взрывов раздались в небе над Казанью. По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских дронов на столицу Татарстана, передаёт SHOT.

Звуки взрыва. Видео © Telegram / SHOT

Несколькими часами ранее взрывы раздались и над Рязанью. Звуки работы ПВО слышали даже жители близлежащи сёл. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.