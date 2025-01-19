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Регион
19 января, 20:45

Украинские дроны сбиты на подлёте к Подмосковью

Калужские власти сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников

Два украинских беспилотника уничтожены силами ПВО в Калужской области. Попытку нанести удар по территории РФ вражеские дроноводы предприняли вечером 19 января.

«Один [БПЛА сбит] на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района», — сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Чиновник подчеркнул, что пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано. Оперативные группы уже приступили к работе на месте падения обломков.

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Тест на прочность вечером 19 января прошли и расчёты систем ПВО в Брянской области. Регион атаковали сразу 11 украинских БПЛА. К счастью, все дроны удалось уничтожить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Илья Пушкарев
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