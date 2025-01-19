Украинские дроны сбиты на подлёте к Подмосковью

Два украинских беспилотника уничтожены силами ПВО в Калужской области. Попытку нанести удар по территории РФ вражеские дроноводы предприняли вечером 19 января.

«Один [БПЛА сбит] на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района», — сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Чиновник подчеркнул, что пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано. Оперативные группы уже приступили к работе на месте падения обломков.