Украинские дроны сбиты на подлёте к Подмосковью
Калужские власти сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников
Два украинских беспилотника уничтожены силами ПВО в Калужской области. Попытку нанести удар по территории РФ вражеские дроноводы предприняли вечером 19 января.
«Один [БПЛА сбит] на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района», — сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Чиновник подчеркнул, что пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано. Оперативные группы уже приступили к работе на месте падения обломков.
Тест на прочность вечером 19 января прошли и расчёты систем ПВО в Брянской области. Регион атаковали сразу 11 украинских БПЛА. К счастью, все дроны удалось уничтожить.
Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic