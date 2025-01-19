Дроны ВСУ попытались ударить по российским регионом в крещенскую ночь
Силы ПВО сбили два БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) не дали киевскому режиму атаковать российские регионы в крещенскую ночь.По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Брянской и Белгородской областями.
«Средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Белгородской областей», — сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
Днём ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение одного часа сбили восемь беспилотников украинской армии над Крымом. Вражеские объекты были сбиты вечером, 18 января.
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