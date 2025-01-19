Дроны ВСУ попытались ударить по российским регионом в крещенскую ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) не дали киевскому режиму атаковать российские регионы в крещенскую ночь.По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Брянской и Белгородской областями.

«Средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Белгородской областей», — сообщили журналистам в оборонном ведомстве.