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Регион
19 января, 05:34

Дроны ВСУ попытались ударить по российским регионом в крещенскую ночь

Силы ПВО сбили два БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) не дали киевскому режиму атаковать российские регионы в крещенскую ночь.По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Брянской и Белгородской областями.

«Средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Белгородской областей», — сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

Днём ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение одного часа сбили восемь беспилотников украинской армии над Крымом. Вражеские объекты были сбиты вечером, 18 января.

Российский танк точным огнём «обнулил» опорник ВСУ в кооперации с БПЛА
Российский танк точным огнём «обнулил» опорник ВСУ в кооперации с БПЛА
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Оксана Попова
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