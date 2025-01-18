Восемь украинских дронов сбила ПВО над Крымом за час

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение одного часа сбили восемь беспилотников украинской армии над Крымом. Об этом рассказали в Минобороны России.

«С 20:00 до 21:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что над Крымом и Чёрным морем сбили три дрона ВСУ. О разрушениях и последствиях украинской атаки пока не сообщается. Известно, что два БПЛА были перехвачены над Чёрным морем, а один — над территорией Республики Крым.