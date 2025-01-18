Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 19:08

Восемь украинских дронов сбила ПВО над Крымом за час

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение одного часа сбили восемь беспилотников украинской армии над Крымом. Об этом рассказали в Минобороны России.

«С 20:00 до 21:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что над Крымом и Чёрным морем сбили три дрона ВСУ. О разрушениях и последствиях украинской атаки пока не сообщается. Известно, что два БПЛА были перехвачены над Чёрным морем, а один — над территорией Республики Крым.

Силы ПВО сбили за ночь 46 беспилотников в шести областях России
Силы ПВО сбили за ночь 46 беспилотников в шести областях России
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar