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Регион
18 января, 17:53

Российская ПВО за час сбила три украинских дрона над Чёрным морем и Крымом

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили три БПЛА над Чёрным морем и Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три украинских дрона над Чёрным морем и Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«С 19:00 до 20:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА: два – над акваторией Чёрного моря и один – над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников в шести областях России. Самая массовая атака была в Брянской области, где ликвидировали 18 БПЛА.

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В Киеве частично разрушено административное здание
Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Демьянова
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