Российская ПВО за час сбила три украинских дрона над Чёрным морем и Крымом
Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили три БПЛА над Чёрным морем и Крымом
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три украинских дрона над Чёрным морем и Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«С 19:00 до 20:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА: два – над акваторией Чёрного моря и один – над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников в шести областях России. Самая массовая атака была в Брянской области, где ликвидировали 18 БПЛА.
ТАСС / Александр Полегенько