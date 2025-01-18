Российская ПВО за час сбила три украинских дрона над Чёрным морем и Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три украинских дрона над Чёрным морем и Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«С 19:00 до 20:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА: два – над акваторией Чёрного моря и один – над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.