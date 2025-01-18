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Регион
18 января, 04:39

Силы ПВО сбили за ночь 46 беспилотников в шести областях России

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников в шести областях России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака была в Брянской области, где ликвидировали 18 БПЛА. Ещё 11 дронов были сбиты над Курской областью. В Калужской области уничтожили семь летательных устройств, в Тульской — пять, в Белгородской — три, а в Воронежской области — два.

В Тульской области ликвидировали возгорание ёмкости с ГСМ после атаки БПЛА
В Тульской области ликвидировали возгорание ёмкости с ГСМ после атаки БПЛА

Также ночью сообщалось о подавлении дронов ВСУ в Смоленской области. По данным губернатора региона Василия Анохина, всего над регионом зафиксировали пять БПЛА, обошлось без разрушений и пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артур Лапсаков
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