Силы ПВО сбили за ночь 46 беспилотников в шести областях России

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников в шести областях России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака была в Брянской области, где ликвидировали 18 БПЛА. Ещё 11 дронов были сбиты над Курской областью. В Калужской области уничтожили семь летательных устройств, в Тульской — пять, в Белгородской — три, а в Воронежской области — два.