Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 22:17

Средства РЭБ подавили пять украинских БПЛА над Смоленской областью

Российские средства радиолокационной борьбы подавили пять украинских дронов над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале. Атака отбита на территории Починковского района.

«По предварительной информации, в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на земле жертв и разрушений нет», — написал губернатор.

Опасность атаки БПЛА объявили в Смоленской и Воронежской областях
Опасность атаки БПЛА объявили в Смоленской и Воронежской областях

Анохин обратился к гражданам с просьбой не приближаться к обломкам дронов в случае их обнаружения. Население просят сразу же информировать об обломках БПЛА экстренные службы по телефону 112.

А вечером 17 января российские средства ПВО в небе над Брянской областью сбили семь украинских беспилотников за 35 минут. Атака пришлась на период с 21:10 до 21:45 по московскому времени.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ aappp

Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar