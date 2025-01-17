Семь украинских дронов сбили над Брянской областью за 35 минут
В небе над Брянской областью российские средства ПВО за 35 минут сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, атака БПЛА длилась с 21:10 до 21:45 мск.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Челябинске разработали зональную радиолокационную защиту для жилых районов от дронов. Система успешно протестирована на массовых городских событиях. Новое оборудование может обеспечить безопасность населённых пунктов от возможных угроз с воздуха.
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