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17 января, 20:07

Семь украинских дронов сбили над Брянской областью за 35 минут

В небе над Брянской областью российские средства ПВО за 35 минут сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атака БПЛА длилась с 21:10 до 21:45 мск.

Возгорание произошло на промпредприятии в Калужской области после атаки БПЛА
Возгорание произошло на промпредприятии в Калужской области после атаки БПЛА

Ранее Life.ru рассказывал, что в Челябинске разработали зональную радиолокационную защиту для жилых районов от дронов. Система успешно протестирована на массовых городских событиях. Новое оборудование может обеспечить безопасность населённых пунктов от возможных угроз с воздуха.

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Shutterstock / FOTODOM/ DC Studio

Лия Мурадьян
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