Возгорание произошло на промпредприятии в Калужской области после атаки БПЛА
Возгорание на территории промышленного предприятия произошло в городе Людиново Калужской области после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«На территории г. Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия», — написал он в телеграм-канале.
На месте работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб, добавил Шапша. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Ранее глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло сообщил о введённых ограничениях в аэропорту Владикавказа из-за угрозы атаки БПЛА. Через час план «Ковёр» был отменён.
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