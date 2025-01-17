Возгорание произошло на промпредприятии в Калужской области после атаки БПЛА

Возгорание на территории промышленного предприятия произошло в городе Людиново Калужской области после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«На территории г. Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия», — написал он в телеграм-канале.

На месте работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб, добавил Шапша. Предварительно, обошлось без пострадавших.