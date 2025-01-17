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Регион
17 января, 10:25

Меняйло: Аэропорт Владикавказа закрыт из-за угрозы атаки беспилотников

Аэропорт Владикавказа закрыли в пятницу, 17 января, из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил журналистам глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

По его словам, введён режим «Ковёр». При объявлении этого режима все воздушные суда, за исключением истребителей-перехватчиков и поисково-спасательных аппаратов, обязаны либо немедленно приземлиться, либо покинуть определённый район.

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Оперштаб Северной Осетии перешёл на круглосуточный режим работы из-за атаки БПЛА

На днях в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова тоже вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры объясняли обеспечением максимальной безопасности пассажиров.

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vk.com/ Международный аэропорт Владикавказ

Марина Фещенко
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