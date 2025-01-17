Меняйло: Аэропорт Владикавказа закрыт из-за угрозы атаки беспилотников

Аэропорт Владикавказа закрыли в пятницу, 17 января, из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил журналистам глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

По его словам, введён режим «Ковёр». При объявлении этого режима все воздушные суда, за исключением истребителей-перехватчиков и поисково-спасательных аппаратов, обязаны либо немедленно приземлиться, либо покинуть определённый район.