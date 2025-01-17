США тайно инвестировали $1,5 млрд в производство БПЛА на Украине

В сентябре 2024 года администрация нынешнего президента США Джо Байдена тайно выделила 1,5 миллиарда долларов на производство дронов в Украине. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По словам собеседников издания, транш предназначен для «помощи Украине в создании нового поколения беспилотников и революционного изменения методов ведения военных действий».

«Мы наблюдаем, как беспилотники начинают занимать всё более важные позиции в украинских боевых действиях, и их значение будет решающим в будущих битвах», — сказал помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию.

Он уточнил, что США начали поддерживать Киев в этой сфере ещё осенью 2022 года после неудачного контрнаступления украинских военных.