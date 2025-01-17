США тайно инвестировали $1,5 млрд в производство БПЛА на Украине
В сентябре 2024 года администрация нынешнего президента США Джо Байдена тайно выделила 1,5 миллиарда долларов на производство дронов в Украине. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
По словам собеседников издания, транш предназначен для «помощи Украине в создании нового поколения беспилотников и революционного изменения методов ведения военных действий».
«Мы наблюдаем, как беспилотники начинают занимать всё более важные позиции в украинских боевых действиях, и их значение будет решающим в будущих битвах», — сказал помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию.
Он уточнил, что США начали поддерживать Киев в этой сфере ещё осенью 2022 года после неудачного контрнаступления украинских военных.
Напомним, что новая администрация США не обещала выделить Украине оставшуюся часть миллиардов, которые конгресс запланировал для её поддержки. Такое обязательство не взял на себя кандидат на пост главы административно-бюджетного управления от избранного президента Дональда Трампа Рассел Воут.
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