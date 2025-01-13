Байден признался, что чуть не погрузил планету в ядерную войну из-за Украины

В заключительной речи на посту президента США Джозеф Байден поделился размышлениями о последствиях вмешательства Белого дома в украинский конфликт. По его словам, поддержка Киева со стороны Вашингтона могла привести к серьёзным последствиям, включая риск ядерного противостояния.

«Оказание США поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией», — признал политик.

При этом, утверждает Байден, он хотел сплотить мир вокруг Незалежной и избежать войны между ядерными державами.