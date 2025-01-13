Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 20:25

Байден признался, что чуть не погрузил планету в ядерную войну из-за Украины

Байден признал, что помощь Украине со стороны США создала риск ядерной войны

В заключительной речи на посту президента США Джозеф Байден поделился размышлениями о последствиях вмешательства Белого дома в украинский конфликт. По его словам, поддержка Киева со стороны Вашингтона могла привести к серьёзным последствиям, включая риск ядерного противостояния.

«Оказание США поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией», — признал политик.

При этом, утверждает Байден, он хотел сплотить мир вокруг Незалежной и избежать войны между ядерными державами.

Названы последствия прощальных санкций Байдена против российской нефти
Названы последствия прощальных санкций Байдена против российской нефти

Ранее Дмитрий Песков заявил, что действия Байдена могут привести к «наихудшему наследству» в российско-американских отношениях. По его словам, разрушенные межгосударственные связи — это всё, что останется Дональду Трампу от предшественника.

Обложка ©

Flickr / The White House

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Джо Байден
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar