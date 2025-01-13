Байден признался, что чуть не погрузил планету в ядерную войну из-за Украины
Байден признал, что помощь Украине со стороны США создала риск ядерной войны
В заключительной речи на посту президента США Джозеф Байден поделился размышлениями о последствиях вмешательства Белого дома в украинский конфликт. По его словам, поддержка Киева со стороны Вашингтона могла привести к серьёзным последствиям, включая риск ядерного противостояния.
«Оказание США поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией», — признал политик.
При этом, утверждает Байден, он хотел сплотить мир вокруг Незалежной и избежать войны между ядерными державами.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что действия Байдена могут привести к «наихудшему наследству» в российско-американских отношениях. По его словам, разрушенные межгосударственные связи — это всё, что останется Дональду Трампу от предшественника.
Flickr / The White House