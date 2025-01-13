Названы последствия прощальных санкций Байдена против российской нефти

Санкции администрации президента США Джо Байдена против российской нефтяной отрасли могут значительно повлиять на способность Китая и Индии закупать «чёрное золото» у Москвы. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на трейдеров и аналитиков.

По данным Kpler, нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в этих странах, вероятно, придётся увеличить закупки нефти из Ближнего Востока, Африки и Америки в ближайшее время из-за сокращения числа судов, способных доставлять российскую нефть. Ограничительные меры затронули 180 танкеров, используемых РФ.