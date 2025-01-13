Названы последствия прощальных санкций Байдена против российской нефти
Reuters: Санкции Байдена против нефти из РФ ограничат поставки в Китай и Индию
Санкции администрации президента США Джо Байдена против российской нефтяной отрасли могут значительно повлиять на способность Китая и Индии закупать «чёрное золото» у Москвы. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на трейдеров и аналитиков.
По данным Kpler, нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в этих странах, вероятно, придётся увеличить закупки нефти из Ближнего Востока, Африки и Америки в ближайшее время из-за сокращения числа судов, способных доставлять российскую нефть. Ограничительные меры затронули 180 танкеров, используемых РФ.
Представитель индийской нефтеперерабатывающей компании подтвердил, что эти меры оставляют им мало вариантов. Возможно, индийские компании будут вынуждены рассмотреть закупки американской нефти. Что касается Китая, то его нефтяные предприятия могут увеличить поставки из Канады.
Напомним, на днях Минфин США ввёл новый пакет санкций против РФ. Так, в список попал ряд российских нефтяных компаний и их главы. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это попытка Джо Байдена «оставить след» перед тем, как покинуть должность. В ведомстве отметили, что новые ограничения оставляют Дональду Трампу «выжженную землю».
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