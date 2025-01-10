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10 января, 15:21

Нефть, «Росатом» и страховые: В США ввели новые санкции против России

Минфин США ввёл новые санкции против России

Минфин США ввёл новый пакет санкций против России. Так, в список попал ряд российских нефтяных компаний и их главы, «Росатом» и его руководитель Алексей Лихачёв, а также страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

В частности, санкции введены в отношении «Сургутнефтегаза», главы «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова, сына совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, более чем против 30 российских нефтесервисных компаний. Также в списке оказалась и российско-сербская компания «Нефтяная индустрия Сербии».

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Ранее западные СМИ сообщили, что пока ещё действующий президент США Джо Байден решил напоследок ввести новые санкции против России. 20 января срок его полномочий закончится, и в должность вступит Дональд Трамп.

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Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Александра Вишнякова
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