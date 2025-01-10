Власти Украины оценили вероятность прекращения транзита российской нефти

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует прекращать транзит нефти из России в Европу. По его словам, этот шаг будет нарушением соглашения об ассоциации с ЕС.

«Остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС. Там не о штрафных санкциях идёт речь, а речь идёт о нарушении соглашения об ассоциации с ЕС», — цитирует Шмыгаля украинский телеканал "Эспрессо".

По словам премьера, транзит Киевом нефти из России соответствует условиям, указанным в шестом пакете санкций ЕС, в котором предусмотрена возможность поставок нефти на территорию Венгрии и Словакии. Шмыгаль подчеркнул, что нарушение Украиной её обязательств даст основания для привлечения страны к ответственности.