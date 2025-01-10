Власти Украины оценили вероятность прекращения транзита российской нефти
Шмыгаль: Украина не собирается останавливать транзит нефти из России в Европу
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует прекращать транзит нефти из России в Европу. По его словам, этот шаг будет нарушением соглашения об ассоциации с ЕС.
«Остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС. Там не о штрафных санкциях идёт речь, а речь идёт о нарушении соглашения об ассоциации с ЕС», — цитирует Шмыгаля украинский телеканал "Эспрессо".
По словам премьера, транзит Киевом нефти из России соответствует условиям, указанным в шестом пакете санкций ЕС, в котором предусмотрена возможность поставок нефти на территорию Венгрии и Словакии. Шмыгаль подчеркнул, что нарушение Украиной её обязательств даст основания для привлечения страны к ответственности.
Также премьер сообщил, что в случае прекращения бесперебойного транзита нефти, государства, несущие убытки, сами выставят сумму взысканий. Очевидно, что это будут немалые средства.
Напомним, 1 января истёк срок действия контракта на транзит газа из России в Европу через территорию Украины. Киев отказался пролонгировать договор. Стоимость голубого топлива на европейских рынках уже начала расти. Остановка транзита газа может стать причиной прекращения помощи Киеву. Кроме того, эксперты считают, что это может привести к распаду НАТО.
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