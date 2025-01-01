«Газпром» прекратил подачу газа через Украину

«Газпром» в 08:00 мск остановил подачу газа Европе через Украину. По информации холдинга, прекращение действия соглашения украинской стороны о транзите российского газа в Европу утратило для компании как технические, так и юридические возможности для поставок по данному маршруту.

«В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения «Газпром» был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины», — сказано в сообщении.

Как уточняется в сообщении, опубликованном пресс-службой компании, 1 января 2025 года в 8:00 по московскому времени истекли соглашения, подписанные 30 декабря 2019 года. Это касается как документации между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о транспортировке российского газа через украинскую территорию, так и соглашения о взаимодействии между газотранспортными системами России и Украины, заключенного между ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».