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1 января, 05:23

«Газпром» прекратил подачу газа через Украину

Подача российского газа через Украину в ЕС прекращена с 8.00 мск 1 января

«Газпром» в 08:00 мск остановил подачу газа Европе через Украину. По информации холдинга, прекращение действия соглашения украинской стороны о транзите российского газа в Европу утратило для компании как технические, так и юридические возможности для поставок по данному маршруту.

«В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения «Газпром» был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины», — сказано в сообщении.

Как уточняется в сообщении, опубликованном пресс-службой компании, 1 января 2025 года в 8:00 по московскому времени истекли соглашения, подписанные 30 декабря 2019 года. Это касается как документации между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о транспортировке российского газа через украинскую территорию, так и соглашения о взаимодействии между газотранспортными системами России и Украины, заключенного между ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

Словакия подготовилась к остановке транзита газа через Украину
Словакия подготовилась к остановке транзита газа через Украину

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить транзит газа через Польшу. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский Союз обратить внимание на «беспрецедентное» решение, принятое Киевом в отношении газоснабжения. Он также уведомил о намерении прекратить поставки электроэнергии на Украину, если с 1 января 2025 года страна остановит транзит российского газа. Фицо предупредил, что такое решение Киева приведёт к увеличению расходов Европы на энергоносители на сумму €120 миллиардов в 2025-2026 годах, а Словакия потеряет около €500 миллионов ежегодно.

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Shutterstock / FOTODOM / evangulov

Николь Вербер
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