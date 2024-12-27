Фицо пригрозил оставить Украину без словацкого электричества в отместку за газ

Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину, если такого сценария потребует ситуация с прекращением транзита российского газа через территорию Незалежной. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо, рассуждая об ответных мерах в отношении Киева.

«После 1 января мы оценим ситуацию и варианты взаимных мер против Украины. Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии либо договоримся о другом методе», — подчеркнул он.