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Регион
27 декабря, 19:36

Фицо пригрозил оставить Украину без словацкого электричества в отместку за газ

Фицо: Словакия может прекратить электроснабжение Украины в качестве ответных мер

Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину, если такого сценария потребует ситуация с прекращением транзита российского газа через территорию Незалежной. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо, рассуждая об ответных мерах в отношении Киева.

«После 1 января мы оценим ситуацию и варианты взаимных мер против Украины. Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии либо договоримся о другом методе», — подчеркнул он.

Фицо добавил, что решение Киева прекратить транзит голубого топлива сильно ударит по бюджету ЕС. Лишь в 2025-2026 годах объединение потеряет на этом 120 миллиардов евро.

Зеленский объяснился за попытку подкупить Фицо с помощью российских €500 млн
Зеленский объяснился за попытку подкупить Фицо с помощью российских €500 млн

Напомним, что ранее Фицо и Владимир Зеленский обменялись «любезностями». Бывший комик даже призвал спецслужбы Словакии инициировать расследование в отношении премьера из-за его визита в Россию и встречи с Владимиром Путиным.

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Telegram / Robert Fico

Илья Пушкарев
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