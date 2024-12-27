Фицо пригрозил оставить Украину без словацкого электричества в отместку за газ
Фицо: Словакия может прекратить электроснабжение Украины в качестве ответных мер
Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину, если такого сценария потребует ситуация с прекращением транзита российского газа через территорию Незалежной. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо, рассуждая об ответных мерах в отношении Киева.
«После 1 января мы оценим ситуацию и варианты взаимных мер против Украины. Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии либо договоримся о другом методе», — подчеркнул он.
Фицо добавил, что решение Киева прекратить транзит голубого топлива сильно ударит по бюджету ЕС. Лишь в 2025-2026 годах объединение потеряет на этом 120 миллиардов евро.
Напомним, что ранее Фицо и Владимир Зеленский обменялись «любезностями». Бывший комик даже призвал спецслужбы Словакии инициировать расследование в отношении премьера из-за его визита в Россию и встречи с Владимиром Путиным.
Telegram / Robert Fico