Зеленский объяснился за попытку подкупить Фицо с помощью российских €500 млн
Зеленский объяснил предложение €500 млн Фицо в обмен на пропуск в НАТО
Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / Brendan Smialowski , MARTIN DIVISEK
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о вызывающем поведении Владимира Зеленского во время встречи на саммите Евросоюза. По его словам, киевский режим отвергает все возможности переговоров и перемирия, а главарь режима даже пытался его подкупить с помощью 500 миллионов евро из российских активов.
Зеленский спустя три дня раздумий прокомментировал эту ситуацию, назвав 500 млн евро компенсацией потерь Братиславы от отмены транзита российского газа, а также альтернативу этому маршруту по запросу Еврокомиссии.
«Он не хочет сотрудничать с Европейской комиссией. По какой-то причине он считает Москву более выгодной», — пожаловался Зеленский и обвинил Фицо в «борьбе за деньги и личную выгоду».
Напомним, премьер-министр Словакии прибыл в Россию 22 декабря с официальным визитом, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры глав государств проходили в закрытом режиме и продлились несколько часов. Позднее Фицо сообщил, что причиной визита стало заявление Владимира Зеленского по транзиту газа. Он также рассказал, что во время переговоров в Брюсселе глава киевского режима предложил ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов взамен на согласие со вступлением Украины в НАТО.