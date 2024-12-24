Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о вызывающем поведении Владимира Зеленского во время встречи на саммите Евросоюза. По его словам, киевский режим отвергает все возможности переговоров и перемирия, а главарь режима даже пытался его подкупить с помощью 500 миллионов евро из российских активов.

Зеленский спустя три дня раздумий прокомментировал эту ситуацию, назвав 500 млн евро компенсацией потерь Братиславы от отмены транзита российского газа, а также альтернативу этому маршруту по запросу Еврокомиссии.