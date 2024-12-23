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22 декабря, 22:26

Фицо объяснил визит в Москву реакцией на заявление Зеленского о транзите газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл причины своего визита в Москву. По словам политика, так он отреагировал на недавнее высказывание Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину. Глава кабмина республики подчеркнул, что Владимир Путин в рамках встречи подтвердил готовность и далее снабжать Европу голубым топливом.

«Российский президент подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на запад и в Словакию, что в связи с позицией украинского президента [станет] практически невозможно после 1 января 2025 года», — написал премьер в соцсетях.

В центре переговоров также оказался вооружённый конфликт на территории Незалежной. Лидеры обсудили возможные пути мирного урегулирования кризиса, а также перспективы развития двусторонних отношений между Словакией и Россией.

Фицо уверен в будущем кризисе в Словакии после отказа Киева от транзита газа
Фицо уверен в будущем кризисе в Словакии после отказа Киева от транзита газа

Напомним, что премьер-министр Словакии прибыл в Россию с официальным визитом для встречи с Владимиром Путиным 22 декабря. Переговоры политиков прошли в закрытом формате и продлились несколько часов.

Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Robert Fico

Тимур Хингеев
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