Фицо объяснил визит в Москву реакцией на заявление Зеленского о транзите газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл причины своего визита в Москву. По словам политика, так он отреагировал на недавнее высказывание Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину. Глава кабмина республики подчеркнул, что Владимир Путин в рамках встречи подтвердил готовность и далее снабжать Европу голубым топливом.
«Российский президент подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на запад и в Словакию, что в связи с позицией украинского президента [станет] практически невозможно после 1 января 2025 года», — написал премьер в соцсетях.
В центре переговоров также оказался вооружённый конфликт на территории Незалежной. Лидеры обсудили возможные пути мирного урегулирования кризиса, а также перспективы развития двусторонних отношений между Словакией и Россией.
Напомним, что премьер-министр Словакии прибыл в Россию с официальным визитом для встречи с Владимиром Путиным 22 декабря. Переговоры политиков прошли в закрытом формате и продлились несколько часов.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Robert Fico