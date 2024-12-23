Фицо объяснил визит в Москву реакцией на заявление Зеленского о транзите газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл причины своего визита в Москву. По словам политика, так он отреагировал на недавнее высказывание Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину. Глава кабмина республики подчеркнул, что Владимир Путин в рамках встречи подтвердил готовность и далее снабжать Европу голубым топливом.

«Российский президент подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на запад и в Словакию, что в связи с позицией украинского президента [станет] практически невозможно после 1 января 2025 года», — написал премьер в соцсетях.