Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 19:51

Переговоры Путина и Фицо завершились спустя несколько часов

Российский лидер Владимир Путин и посетивший Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо завершили переговоры. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политики посвятили обсуждению актуальных вопросов несколько часов. По итогам встречи совместных заявлений для СМИ не планируется, подчеркнул представитель Кремля.

Уходящий в отставку глава ЦРУ Бёрнс встретился с Зеленским в Киеве
Уходящий в отставку глава ЦРУ Бёрнс встретился с Зеленским в Киеве

Напомним, что гость из Европы прибыл в Кремль вечером 22 декабря. Это первая встреча Путина и словацкого премьера с 2016 года.

Обложка ©

kremlin.ru

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Путин
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar