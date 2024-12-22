Переговоры Путина и Фицо завершились спустя несколько часов

Российский лидер Владимир Путин и посетивший Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо завершили переговоры. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политики посвятили обсуждению актуальных вопросов несколько часов. По итогам встречи совместных заявлений для СМИ не планируется, подчеркнул представитель Кремля.