Уходящий в отставку глава ЦРУ Бёрнс встретился с Зеленским в Киеве

Уходящий в отставку директор ЦРУ Билл Бёрнс прибыл на Украину с последним визитом в качестве главы американской разведки. В Киеве иностранного гостя встретил Владимир Зеленский.

По словам бывшего комика, обычно такие контакты остаются вне публичного поля, однако на этот раз было решено сделать исключение. Зеленский поблагодарил Бёрнса за оказанную помощь и выразил надежду на новые встречи.