Уходящий в отставку глава ЦРУ Бёрнс встретился с Зеленским в Киеве
Встреча Зеленского и Бёрнса в Киеве. Обложка © Telegram / Владимир Зеленский
Уходящий в отставку директор ЦРУ Билл Бёрнс прибыл на Украину с последним визитом в качестве главы американской разведки. В Киеве иностранного гостя встретил Владимир Зеленский.
По словам бывшего комика, обычно такие контакты остаются вне публичного поля, однако на этот раз было решено сделать исключение. Зеленский поблагодарил Бёрнса за оказанную помощь и выразил надежду на новые встречи.
«Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем», — написал он в своём Telegram-канале.
Напомним, что новым директором ЦРУ станет экс-глава Национальной разведки Джон Рэтклифф. Начальником ФБР же Дональд Трамп выбрал Кэша Пателя, который уже пообещал проверить Зеленского на честность.