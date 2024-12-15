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Регион
15 декабря, 12:11

Подполковник ФСБ рассекретил папку ЦРУ США с названием «Россия»

Эксперт Беляев: США финансируют деятельность, направленную против России

Спецслужбы США финансируют экстремистскую деятельность, направленную на возбуждение ненависти против России на религиозной, национальной и культурной почве, предупредил подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев. В беседе с «Царьградом» он рассекретил папку ЦРУ, содержащую детали антироссийской деятельности.

«И ни единого дня не было, когда Штаты взяли бы и хотя бы на несколько минут прикрыли свою папочку с названием «Россия». Конечно, нет», — подчеркнул эксперт.

Так, по его словам, американские спецслужбы ещё во времена СССР занимались созданием террористической организации из числа украинских националистов, которую потом натравливали на советских граждан и органы власти. Резидентура ЦРУ работает против нашей страны и в Центральной Азии, отметил Беляев. При этом структуры Сороса финансируют учебные заведения.

«Поэтому там РФ воспринимается через призму среднего и высшего образования как однозначно негативная страна, которая спит и видит, как бы в очередной раз ущемить жителей этого региона», — раскрыл подробности подполковник ФСБ.

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Ранее Life.ru сообщал, что спонсируемая Соросом НКО требует от МУС выдать ордер на арест Дмитрия Медведева. Политик, к слову, жёстко ответил «ублюдочному» НПО «старикашки» Сороса на призыв арестовать его.

Обложка ©

pixabay / TBIT

Борис Эльфанд
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