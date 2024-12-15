Спецслужбы США финансируют экстремистскую деятельность, направленную на возбуждение ненависти против России на религиозной, национальной и культурной почве, предупредил подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев. В беседе с «Царьградом» он рассекретил папку ЦРУ, содержащую детали антироссийской деятельности.

«И ни единого дня не было, когда Штаты взяли бы и хотя бы на несколько минут прикрыли свою папочку с названием «Россия». Конечно, нет», — подчеркнул эксперт.

Так, по его словам, американские спецслужбы ещё во времена СССР занимались созданием террористической организации из числа украинских националистов, которую потом натравливали на советских граждан и органы власти. Резидентура ЦРУ работает против нашей страны и в Центральной Азии, отметил Беляев. При этом структуры Сороса финансируют учебные заведения.