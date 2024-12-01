Машина ГРУ. Как в советское и в наше время расправлялись с предателями и террористами Американская разведка запугивает европейцев тем, что у Кремля «длинные руки». Надо признаться, у него и память хорошая. История показывает, что террористов и предателей, где бы они ни прятались, всегда ждёт справедливая расплата. 30 ноября, 21:23 Российские патриоты никогда не забывают предетелей и не прощают их. Обложка © Shutterstock AI

На днях издание Bloomberg опубликовало очередную страшилку о том, как русские мстят перебежчикам и предателям. Материал журналиста Леопольда Джейсона должен был вызвать ужас по поводу жестокости всех русских вообще и президента в частности, а по сути получилось предупреждение — не только врагам России, но и всем предателям.

ЦРУ считает, что у Кремля длинные руки

Согласно меморандуму Национального совета по разведке США, ликвидация предателей и террористов отвечает «основным интересам национальной безопасности» России. К такой ликвидации американская разведка относит ликвидацию «лидера Ичкерии» террориста Зелимхана Яндарбиева в Катаре в 2004 году, отравление Литвиненко и смерть в 2012 году беглого предпринимателя Александра Перепеличного. Бизнесмен охотно сливал иностранным разведкам информацию о российских госслужащих и был связан с российским криминалитетом.

Александр Перепеличный. Фото © mzk2.ru

Правда, во втором случае американская разведка говорит лишь о вероятном участии российских спецслужб. В третьем же случае британские следователи после шести лет расследования пришли к выводу, что Перепеличный умер сам от естественных причин. Впрочем, меморандум совета по разведке США, очевидно, предназначенный для запугивания европейцев, ничего не утверждает. В большинстве случаев речь идёт о предположениях и о том, что у России есть для этого все возможности.

Что делали с предателями в СССР

В СССР казнили предателей и не особо это скрывали. Всем известна история о том, как Льва Троцкого, готового сотрудничать с Гитлером, убил ледорубом советский агент Рамон Меркадер. Но в СССР ликвидировали и менее одиозных предателей и перебежчиков.

«Невозвращенец» Георгий Агабеков: сдал сеть агентов в Иране

В 1937 году во Франции агентами НКВД был ликвидирован сотрудник внешней разведки СССР Георгий Агабеков. Он бежал из СССР в 1930 году: выехал в Стамбул, получив назначение, и сбежал. Так как иностранные разведки не торопились покупать у него советские секреты, Агабеков стал писать книги, в которых полностью раскрывал деятельность внешнего отдела разведки СССР. Таким образом он раскрыл имена четырёхсот советских агентов в Иране: многие из них были арестованы, а четверо — расстреляны. Разумеется, его бывшие коллеги не могли допустить, чтобы предатель спокойно жил на Западе.

Георгий Агабеков. Фото © Wikipedia

Советские спецслужбы сыграли на любви иуды к деньгам. Агабекову предложили заняться сбытом драгоценностей, вывезенных из воюющей Испании, а когда он вышел на встречу с контрабандистами в Пиренеях, его заколол ножом турок, бывший военный, завербованный советской разведкой.

Перебежчик лётчик Семён Бычков: воевал против своих

В 1944 году согласился сотрудничать с нацистами капитан ВВС СССР, Герой Советского Союза лётчик Семён Трофимович Бычков. Героя предателю дали в 1943 году во время боёв под Сталинградом. А в декабре 1944 года он раненым попал в плен к фашистам. Его подлечили и отправили в спецлагерь для пилотов, где обработали так, что он не просто согласился сотрудничать, но воевал против советских партизан под Двиной и особенно проявил себя на поприще пропаганды — вербовал среди военнопленных новых предателей.

Предатель Семён Трофимович Бычков. Фото © Wikipedia

В 1945 году, когда стало понятно, что карта нацистов бита, Семён Бычков перешёл через линию фронта к американцам. Но американские вояки не стали терпеть предателя у себя и выдали его СССР. Спустя год Семёна Бычкова расстреляли по решению суда.

Полицай Лацун: палач и предатель

Имя этого иуды сохранилось только в архивах. В 1942 году полицай Лацун выдал нацистам несколько советских солдат 19–20 лет и раненого лейтенанта. Нацисты целый день пытали красноармейцев, а под вечер расстреляли. Всего на руках этого иуды оказалась кровь двухсот жертв — мирных жителей. Однако молодой предатель знал, что в СССР его казнят, и ушёл вместе с нацистами. После Победы попал к американцам, которым были неведомы его художества. Уехал в Австралию и даже стал бизнесменом — открыл сеть ресторанчиков.

Предателя Лацуна судили и приговорили к расстрелу. Фото © oskol-kray.ru / Фото из архива УФСБ и Александра Кошелева

Когда спустя 30 лет КГБ стало известно, где находится предатель своего народа, была разработана целая операция. Сначала комитет позволил одному из знакомых Лацуна посетить СССР. Вся вина эмигранта была в том, что его угнали в Германию на работы. Затем знакомый Лацуна был завербован и уговорил бывшего полицая съездить в СССР. Он указывал, что всё давно забыто, что деревни Жуково больше нет и никто ничего не помнит.

Лацун прилетел в Британию, купил там круиз по Балтийскому морю. А когда теплоход зашёл в один из советских портов, сошёл на берег, где его задержали. Предателя судили и приговорили к расстрелу. Австралийское гражданство его не спасло.

Николай Артамонов: сбежал с любовницей

В 1959 году вместе с любовницей-полькой бежал в Швецию на катере капитан III ранга, командир эсминца «Сокрушительный» Николай Артамонов.

В 1975 году Артамонова выманили в Австрию, где усыпили хлороформом и попытались вывезти в Чехословакию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PhotosbyAndy

Шведы передали перебежчика ЦРУ, и Артамонов согласился сотрудничать. Он проработал несколько лет в разведуправлении Минобороны США. В 1965 году советские разведчики попытались его перевербовать, но быстро поняли, что капитан ведёт двойную игру. В 1975 году Артамонова выманили в Австрию, где усыпили хлороформом и попытались вывезти в Чехословакию. Увы, сердце Артамонова не выдержало. Предатель не дожил до суда, скончавшись по пути в Чехословакию.

Валентин Зосимов: угнал самолёт в Иран

Пилот Валентин Зосимов сбежал из СССР на почтовом самолёте «Аэрофлота» Ан-2 во время рейса Забрат – Ленкорань. В 1976 году он увёл самолёт за границу и приземлился на аэродроме иранского города Ахара. Иранцы передали его ЦРУ, но ничего интересного лётчик предложить американцам не мог. Его недавно понизили в звании из-за дисциплинарного проступка и уволили из ВВС СССР.

Поэтому немудрено, что Правительство Ирана отказало ему в политическом убежище и выдало его обратно в СССР, где Зосимова судили по статье «Госизмена» и приговорили к 12 годам колонии. Наказание он отбывал под Пермью и вышел в 1988 году. А могли и расстрелять.

Что случается с предателями России сейчас

Сергей Третьяков: сдал сеть агентов и секретные документы

Сергея Третьякова в ЦРУ считали самым результативным перебежчиком за всю историю противостояния России и США. Кадровый офицер КГБ, он в 1990 году уехал работать в Канаду. По легенде был сотрудником посольства. Проработав пять лет, он сам связался с агентами ЦРУ и сдал всю подотчётную ему сеть агентов, нанеся нашей разведке колоссальный урон. В 2000 году он и его семья официально попросили в США политического убежища.

Сергея Третьякова в ЦРУ считали самым результативным перебежчиком за всю историю противостояния России и США. Фото © ТАСС / АР / Kevin Wolf

Предатель передал ЦРУ больше пяти тысяч секретных документов и сотни отчётов. Американцы оценили его усилия и дали гражданство. Но Третьяков недолго им наслаждался. В 2010 году он внезапно умер, якобы поперхнувшись куском мяса. Сытая жизнь оказалась ему во вред.

Зелимхан Яндарбиев: террориста ликвидировали в Катаре

В 2004 году российскими спецслужбами был казнён одиозный террорист, лидер «Ичкерии» Зелимхан Яндарбиев, нашедший убежище у катарского эмира.

Террорист Зелимхан Яндарбиев. Фото © Wikipedia / Natalia Medvedeva

13 февраля под внедорожником полевого командира взорвалась мощная бомба. И хотя российские аналитики тут же заговорили о том, что России Яндарбиев нужен был исключительно живым, по сути, это было выполнением политики «мочить в сортирах». Через шесть дней спецслужбы Катара задержали трёх граждан России, которые в ходе следствия были признаны исполнителями казни.

Суд приговорил россиян к пожизненному заключению, прокурор требовал смерти, но в дело вступила большая дипломатия. Секретарь Совбеза РФ Игорь Иванов сумел договориться с наследным принцем Катара Тамимом Аль Тани. За офицерами из России отправили специальный борт правительственной авиакомпании «Россия». Россияне прилетели из Дохи в Москву 23 декабря. На родную землю они спустились по красной ковровой дорожке, вдоль которой стоял почётный караул.

Террорист Зелимхан Хангошвили: казнён в Берлине

Ещё один чеченский террорист Зелимхан Хангошвили был ликвидирован в 2019 году в парке Берлина Kleiner Tiergarten. Хангошвили был отъявленным головорезом. В Чечне он выкладывал пленных срочников на землю и давил им головы автомобилем. Он являлся организатором взрывов в метро Москвы. Тем не менее Германия предоставила ему политическое убежище как «грузинскому диссиденту». Это многое говорит о самих немцах. Хангошвили был казнён офицером по особым поручениям Вадимом Красиковым, который подъехал к преступнику на велосипеде и ликвидировал его двумя выстрелами из пистолета Glock-26. Вадим Красиков провёл в тюрьмах Германии пять лет и вернулся на родину в результате обмена заключёнными.

Перебежчик Максим Кузьминов

Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

И наконец, в феврале 2024 года неизвестными патриотами России был ликвидирован перебежчик и предатель, убивший двух сослуживцев и угнавший на Украину боевой вертолёт пилот Максим Кузьминов. Предатель искал красивой жизни и под фальшивыми документами жил на юге Испании в коттеджном посёлке в городке Вильяхойоса. Его казнили на парковке перед домом. В иуду выпустили шесть пуль и несколько раз переехали машиной. Двоих нападавших полиция Испании так и не нашла, а сгоревшую машину нашли в соседнем городке. По свидетельству соседей, Кузьминов много пил, сорил деньгами и тосковал по родине. По данным СМИ, похоронен в безымянной могиле.

Авторы Майя Новик