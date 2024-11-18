Раскрыты новые детали ликвидации лётчика-предателя Кузьминова после угона Ми-8 и убийства пилотов
Politico: Лётчик-перебежчик Кузьминов был застрелен в Испании двумя нападавшими
Кузьминов (слева) на пресс-конференции с офицерами ВСУ после предательства. Фото © Wikipedia / Defence Intelligence of Ukraine
Российский лётчик-предатель Максим Кузьминов, угнавший в 2023 году военный вертолёт ВС РФ Ми-8 и согласившийся яна убийство своих сослуживцев, был застрелен в Испании двумя нападавшими на парковке. Новые детали ликвидации перебежчика сообщает газета Politico.
По сведениям издания, многие детали убийства Кузьминова всё ещё остаются неясными, однако на данный момент известно, что нападение совершили двое неизвестных в городе Вильяхойоса на парковке перед жилым домом. Именно здесь тайно поселился лётчик-предатель. Журналисты пишут, что перебежчик пытался убежать от нападавших, а затем упал на землю.
Согласно сведениям СМИ, двое неизвестных после операции пытались скрыться с места событий на автомобиле, который, предположительно, принадлежал самому Кузьминову. По некоторым данным, они переехали тело убитого. Гражданская гвардия Испании со своей стороны уточняет, что машина была позже обнаружена сгоревшей в 20 километрах от города.
Напомним, что в конце августа 2023 года командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ Максим Кузьминов изменил курс вертолёта и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно в Харьковской области. Товарищи лётчика, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. После предательства перебежчик скрывался в Испании, где его убили в феврале 2024 года. Отец Кузьминова сравнил сына с Иудой. Мужчина признался, что ему жаль предателя, так как он променял Родину на «такую мелочь». Подробнее о жизненном пути предателя, его родственниках и деталях операции — в материале Life.ru.