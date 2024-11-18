Российский лётчик-предатель Максим Кузьминов, угнавший в 2023 году военный вертолёт ВС РФ Ми-8 и согласившийся яна убийство своих сослуживцев, был застрелен в Испании двумя нападавшими на парковке. Новые детали ликвидации перебежчика сообщает газета Politico.

По сведениям издания, многие детали убийства Кузьминова всё ещё остаются неясными, однако на данный момент известно, что нападение совершили двое неизвестных в городе Вильяхойоса на парковке перед жилым домом. Именно здесь тайно поселился лётчик-предатель. Журналисты пишут, что перебежчик пытался убежать от нападавших, а затем упал на землю.