Секреты контрразведки: Как Россия вычисляет перебежчиков после угона вертолёта Кузьминовым
Полковник ФСБ Пинчук рассказал, как в РФ выявляют перебежчиков вроде Кузьминова
Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n
Раскрыты способы, которые использует российская контрразведка, чтобы вычислить перебежчиков и защитить секреты страны. Меры были усилены после предательства Максима Кузьминова, рассказал полковник ФСБ в запасе, первый министр госбезопасности ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 Андрей Пинчук «Царьграду».
По его словам, теперь за каждым воинским составом закреплён сотрудник особого отдела Департамента военной контрразведки ФСБ. Каждый из них несёт персональную ответственность за противодействие спецслужбам противника. Вместе с ними воспитательную функцию выполняют замполиты подразделений.
Кроме того, начали обращать более пристальное внимание на анкеты военнослужащих. В частности, на место жительства родственников.
«Проводили инструктажи личного состава, изучали личные дела на предмет выявления родственников на территории Украины и Европы. Это чисто технологический процесс», — поделился деталями Пинчук.
Напомним, в конце августа 2023 года командир экипажа российского Ми-8АМТШ Максим Кузьминов изменил курс вертолёта и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно в Харьковской области. Товарищи лётчика, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. А мать Кузьминова перебралась на Украину перед тем, как туда сбежал её сын. По предварительной версии, именно она сподвигла сына на предательство Родины. После женщина сама раскрыла местоположение перебежчика — он прятался в Испании, где в феврале 2024 года был убит неизвестными и похоронен в безымянной могиле. Отец Кузьминова сравнил сына с Иудой. Мужчина признался, что ему жаль предателя, так как он променял Родину на «такую мелочь». Подробнее о жизненном пути предателя, его родственниках и деталях операции — в материале Life.ru.