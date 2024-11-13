Секреты контрразведки: Как Россия вычисляет перебежчиков после угона вертолёта Кузьминовым

Раскрыты способы, которые использует российская контрразведка, чтобы вычислить перебежчиков и защитить секреты страны. Меры были усилены после предательства Максима Кузьминова, рассказал полковник ФСБ в запасе, первый министр госбезопасности ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 Андрей Пинчук «Царьграду».

По его словам, теперь за каждым воинским составом закреплён сотрудник особого отдела Департамента военной контрразведки ФСБ. Каждый из них несёт персональную ответственность за противодействие спецслужбам противника. Вместе с ними воспитательную функцию выполняют замполиты подразделений.

Кроме того, начали обращать более пристальное внимание на анкеты военнослужащих. В частности, на место жительства родственников.