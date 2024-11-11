Лётчика-предателя Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании
CBS: Лётчика-перебежчика Кузьминова похоронили в безымянной могиле в Испании
Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n
Тело лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, которого убили в городе Вильяхойоса в феврале 2024 года, похоронили в безымянной могиле на юге Испании. Об этом сообщает американский телеканал CBS News, ссылаясь на источники.
«Источники заявили, что Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании», — говорится в сообщении.
Авторы материала уточнили, что после смерти перебежчика в соцсетях появилось видео, на котором заметен якобы Кузьминов во время авиашоу. По информации телеканала, это, возможно, был специально замаскированный служащий украинской разведки. Уточняется, что указанный ход был частью кампании по дезинформации, целью которой было убедить общественность, что лётчик выжил после покушения.
Напомним, что в конце августа 2023 года командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ Максим Кузьминов изменил курс вертолёта и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно в Харьковской области. Товарищи лётчика, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. После предательства перебежчик скрывался в Испании, где его убили в феврале 2024 года. Отец Кузьминова сравнил сына с Иудой. Мужчина признался, что ему жаль предателя, так как он променял Родину на «такую мелочь». Подробнее о жизненном пути предателя, его родственниках и деталях операции — в материале Life.ru.