Лётчика-предателя Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании

Тело лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, которого убили в городе Вильяхойоса в феврале 2024 года, похоронили в безымянной могиле на юге Испании. Об этом сообщает американский телеканал CBS News , ссылаясь на источники.

Авторы материала уточнили, что после смерти перебежчика в соцсетях появилось видео, на котором заметен якобы Кузьминов во время авиашоу. По информации телеканала, это, возможно, был специально замаскированный служащий украинской разведки. Уточняется, что указанный ход был частью кампании по дезинформации, целью которой было убедить общественность, что лётчик выжил после покушения.