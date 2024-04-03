Сосед Кузьминова допустил, что за убийством перебежчика может стоять Киев
С убитым в Испании лётчиком-перебежчиком Максимом Кузьминовым могли расправиться украинские спецслужбы. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал его сосед по имени Хави.
У собеседника информагентства, по его признанию, сложилось впечатление, что киевские силовики после того, как переманили Кузьминова на свою сторону и провели с ним операцию, просто решили игнорировать его существование. Хави также предположил, что, может быть, они хотели побыстрее избавиться от бывшего российского лётчика.
Также он рассказал, что Кузьминов планировал перевезти в Испанию свою мать и слухи об этом ходили среди его соседей. В то же время Хави выразил своё недоумение по поводу того, почему, если такие планы действительно были, это нельзя было сделать тихо.
"Если службы Украины и Испании знали про нахождение Кузьминова в Вильяхойосе, почему они не дали ему инструкции по безопасности, почему ему не сказали хотя бы как-то поменять внешность, не использовать свой номер телефона, не связываться с близкими по прямым каналам?" — задался вопросом Хави, отметив, что там очень много выходцев из РФ и стран СНГ, которые могли бы узнать перебежчика.
Напомним, о смерти 33-летнего Максима Кузьминова стало известно 19 февраля. Сообщалось, что к его убийству были причастны два человека. Впоследствии отец убитого в Испании лётчика-перебежчика сравнил сына с Иудой. Мужчина признался, что ему жаль предателя, так как он променял Родину на "такую мелочь".
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