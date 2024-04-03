Сосед Кузьминова допустил, что за убийством перебежчика может стоять Киев

С убитым в Испании лётчиком-перебежчиком Максимом Кузьминовым могли расправиться украинские спецслужбы. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал его сосед по имени Хави.

У собеседника информагентства, по его признанию, сложилось впечатление, что киевские силовики после того, как переманили Кузьминова на свою сторону и провели с ним операцию, просто решили игнорировать его существование. Хави также предположил, что, может быть, они хотели побыстрее избавиться от бывшего российского лётчика.

Также он рассказал, что Кузьминов планировал перевезти в Испанию свою мать и слухи об этом ходили среди его соседей. В то же время Хави выразил своё недоумение по поводу того, почему, если такие планы действительно были, это нельзя было сделать тихо.