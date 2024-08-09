Карающий меч государства: Топ-5 историй офицеров по особым поручениям 1 августа 2024 года в Анкаре состоялся крупный обмен заключёнными, после чего на родину вернулся офицер Вадим Красиков. В Европе и CША его считают государственным ликвидатором. Life собрал известные случаи, когда предателей России и СССР настигала справедливая кара. 8 августа, 21:19 Сотрудники спецслужб охотятся за предателями России по всему миру. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Именно о Вадиме Красикове рассказал журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин. Во время обмена он лично встретил офицера в аэропорту и пожал ему руку.

Западные СМИ уже раструбили, что "Россия официально признала — Красиков работал на ФСБ". Да, работал. Из самых что ни на есть патриотических соображений — всё так, как и рассказал Карлсону Путин.

Надо сказать, у России в деле ликвидации врагов за границей действительно есть обширный опыт.

Вадим Красиков. Киллер на велосипеде

Красиков ликвидировал одиозного чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. Случилось это 23 августа 2019 года в берлинском парке Kleiner Tiergarten. Скрывшийся из России террорист возвращался через парк из мечети, когда проезжавший мимо человек на велосипеде сразил его наповал двумя выстрелами из пистолета Glock 26 в голову.

Террорист Зелимхан Хангошвили. Фото © Wikipedia

Ликвидатор избавился от оружия и велосипеда, сбросив их в реку Шпрее, поменял одежду, но был задержан полицией. На тот момент Вадиму Красикову было 49 лет. На суде он, впрочем, настаивал на том, что его зовут Вадим Соколов и что он инженер из Брянска. С такими документами он въехал в Евросоюз.

Это была справедливая кара: Зелимхан Хангошвили отличался в Чечне необыкновенной жестокостью в отношении российских солдат. Он выкладывал пленных на дороге, а потом проезжал машиной по головам.

Хангошвили (уроженец Грузии) в нулевых уловил ветер перемен и сбежал сначала в Грузию, а затем, спасая шкуру от ФСБ, — в Германию, где ему дали политическое убежище. Он жил в отеле через дорогу от BND (немецкой внешней разведки) и имел связи с ЦРУ.

Владимир Путин заявил, что Хангошвили — один из организаторов взрывов в метрополитене Москвы. В одном теракте погибло 98 человек. Понятно, что российские спецслужбы оставить всё это просто так не могли.

Дело о ликвидации Хангошвили вышло резонансным. Журналисты ЕС Красикова называли убийцей, а Хангошвили — "грузинским диссидентом" и многодетным отцом.

Вадим Красиков (в бейсболке) прибывает 1 августа 2024 года в аэропорт Внуково-2. Фото © Wikipedia / Kremlin.ru

Вадим Красиков родился в 1965 году в Казахстане, был дважды женат. Окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Служил в подразделении "Вымпел". В 2016 году ему было присвоено звание полковника. Ездил в командировки на Украину. Последнее место жительства — Москва.

За ликвидацию террориста в Берлине был приговорён к пожизненному заключению. Провёл в заключении пять лет.

Яблочков и Пугачёв. Бомба для идеолога чеченских боевиков

В 2004 году самой громкой операцией российских силовиков стала ликвидация в Катаре террориста Зелимхана Яндарбиева — идейного вдохновителя и идеолога сепаратистов. В 1996 году он лично руководил взятием Грозного. В Катаре он находился как "личный гость эмира", но это его не спасло.

Террорист Зелимхан Яндарбиев. Фото © Wikipedia / Natalia Medvedeva

13 февраля 2024 года его внедорожник был взорван бомбой, заложенной под днище. Яндарбиев погиб. 19 февраля полиция Катара задержала трёх граждан России: Анатолия Яблочкова, Василия Пугачёва и Александра Фетисова. Последний был дипломатическим работником, что должно было ему дать неприкосновенность, но не дало — фактически России пришлось обменять дипломата на двух подвернувшихся кстати катарских спортсменов, задержанных в аэропорту.

Суд приговорил россиян к пожизненному заключению, прокурор требовал смерти, но в дело вступила большая дипломатия. Секретарь Совбеза РФ Игорь Иванов сумел договориться с наследным принцем Катара Тамимом Аль Тани. За офицерами из России отправили специальный борт правительственной авиакомпании "Россия". Яблочков и Пугачёв прилетели из Дохи в Москву 23 декабря. На родную землю они спустились по красной ковровой дорожке, вдоль которой стоял почётный караул.

Казнь предателя Кузьминова

В феврале этого года в Испании был жестоко убит предатель и перебежчик Максим Кузьминов. Его тело нашли в Аликанте на пандусе около гаража в пять часов вечера 13 февраля 2024 года. Как выяснила полиция, сначала он получил 12 пуль в грудь, затем его дважды переехали машиной. Кузьминов — экс-пилот Армии России, предавший своих сослуживцев и перегнавший вертолёт на сторону ВСУ в конце августа 2023 года. За своё предательство иуда получил миг подлой славы. Его пригласили в Киеве на ток-шоу и дали "бочку варенья" — 500 тысяч долларов. Правда, почему-то гривнами. На шоу он рассказывал о том, как мечтает жить в "цивилизованном мире" и путешествовать по Европе, где "асфальт моют шампунем".

Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

"Этот предатель стал моральным трупом, когда планировал своё преступление", — прокомментировал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщения о возможной смерти Кузьминова.

Имена исполнителей мы, скорее всего, не узнаем. Так что, если где-то всё ещё живёт враг России, будьте спокойны — о нём прекрасно осведомлены.

Павел Судоплатов. Киллер с коробкой конфет

Для бандеровцев нет страшнее фамилии, чем легендарный разведчик Павел Судоплатов, ликвидировавший личного друга Адольфа Гитлера Евгения Коновальца, лидера организации украинских националистов ОУН*.

Павел Судоплатов. Фото © Wikipedia / Mil.ru

В ближайшее окружение Коновальца Судоплатов проник под видом племянника соратника Коновальца — Лебедя, которого удалось завербовать НКВД. Усердный Павлусь произвёл на лидера ОУН* неизгладимое впечатление, без труда попал в школу НСДАП и стал членом эмигрантской террористической организации.

Судоплатов выяснил, что денежные потоки, идущие к ОУН* от немцев и американцев, замыкаются на Коновальце. Его ликвидация оставляла националистов без денег и разобщала бандитские группировки.

Коновальца ликвидировали с помощью бомбы в коробке из-под конфет. Это случилось утром 23 мая 1938 года в роттердамском ресторане "Атланта". Судоплатов, которого Коновалец уже был готов сделать преемником, умело поднёс презент, положил его на край стола и вышел. Коновальца буквально разорвало на части — техники НКВД знали своё дело.

Нигде не останавливаясь, Судоплатов уехал в Париж, отсиделся на явочной квартире и через Испанию вернулся домой.

Рамон Меркадер. Убийца с ледорубом

Но задолго до Судоплатова Запад уже знал, что с Россией шутки плохи. Во многом это случилось благодаря сотруднику НКВД Рамону Меркадеру (испанцу по национальности), ликвидировавшему личного врага Сталина — Льва Троцкого.

Троцкий, изгнанный из СССР в 1929 году, не оставлял политической деятельности и мечтал ещё раз въехать в Москву, но на этот раз на плечах нацистов. Не удалось.

В 1939 году Рамон Меркадер под видом канадского предпринимателя Фрэнка Джексона приехал в Нью-Йорк, а оттуда "по делам фирмы" перебрался в Мехико — именно там обосновался Троцкий с семьёй.

В дом Троцкого Меркадер попал благодаря Сильвии Агелофф, с которой познакомился, выдавая себя за убеждённого марксиста. Сильвия была вхожа в дом Троцкого. Первый раз он появился у Троцкого в марте 1940 года, а 20 августа приехал к Троцкому с твёрдым намерением ликвидировать его. Оставшись наедине с Троцким, Меркадер ударил его ледорубом.

Рамон Меркадер. Фото © Wikipedia

Тихо ликвидировать зачинателя самой кровавой революции в мире не удалось. Троцкий закричал. Его охрана схватила ликвидатора, но было поздно — Троцкий получил смертельный удар и умер через сутки. Ледоруб навсегда стал символом неотвратимости наказания.

В полиции Меркадер назвался бельгийцем Жаком Морнаром и отказался говорить. Личность его так и не выяснили. Суд приговорил его к 20 годам заключения. Он отбыл срок от звонка до звонка, уехал на Кубу, а оттуда — в СССР.

В СССР Меркадера представили к званию Героя Советского Союза и вручили медаль "Золотая Звезда".

Богдан Сташинский. Цианистый калий против Бандеры

Дело Судоплатова позже продолжил агент МГБ, а затем КГБ Богдан Сташинский. Уроженец Львовского воеводства, он вырос в семье украинских националистов, но с 19 лет сотрудничал с советскими спецслужбами.

В 1956 году он сумел выследить в Мюнхене и ликвидировать идеолога украинских националистов Льва Ребета — редактора журнала "Український самостійник". А в 1958 году выследил и уничтожил Степана Бандеру. В обоих случаях Сташинский сделал это с помощью пистолета, заряженного ампулами с цианистым калием. Во время выстрела яд распылялся.

Богдан Сташинский. Фото © Wikipedia

Бандера был ликвидирован в Мюнхене 15 октября 1958 года в подъезде собственного дома на Крайттманштрассе, 7. Он боялся покушения и везде ходил с телохранителями, но в подъезд зашёл один, отпустив охранников.

Главарь националистов успел вскрикнуть прежде, чем яд подействовал. Но когда соседи выглянули на крик, Сташинского в подъезде не было. Установить причину смерти Бандеры смогли только в морге.

Сташинский был впоследствии арестован немцами, на суде признался в ликвидации украинских националистов, но получил всего восемь лет, отбыл из них шесть и исчез вместе с семьёй.

* Организация и атрибутика внесены в перечень нацистских организаций.

Авторы Майя Новик