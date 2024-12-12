Финита ля комедия: Будущий глава ФБР пообещал проверить Зеленского на честность

«Мы же не отправили миллиард долларов, как будто это вообще маленькая цифра, верно? Мы отправили в одну страну в сто раз больше. Я не знаю, как Конгрессу удаётся выходить сухим из воды. И Зеленский на свободе... <…> Мы просто не можем слепо доверять ему, выдавая 100 миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться о том, куда ушли деньги», — подчеркнул Патель.