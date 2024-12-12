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11 декабря, 21:33

Финита ля комедия: Будущий глава ФБР пообещал проверить Зеленского на честность

Кандидат на пост главы ФБР Патель пообещал расследовать деятельность Зеленского

Кэш Патель. Обложка © ТАСС / EPA / GRAEME SLOAN

Кэш Патель. Обложка © ТАСС / EPA / GRAEME SLOAN

Номинированный Дональдом Трампом на должность директора ФБР США Кэш Патель в подкасте Kash's Corner заявил о намерении провести расследование деятельности главы киевского режима Владимира Зеленского. В частности, бывшего правительственного агента заинтересовал вопрос нецелевого использования украинскими властями средств американских налогоплательщиков.

«Мы же не отправили миллиард долларов, как будто это вообще маленькая цифра, верно? Мы отправили в одну страну в сто раз больше. Я не знаю, как Конгрессу удаётся выходить сухим из воды. И Зеленский на свободе... <…> Мы просто не можем слепо доверять ему, выдавая 100 миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться о том, куда ушли деньги», — подчеркнул Патель.

Он отметил, что будущее расследование будет сосредоточено, в частности, на проверке возможных попыток экс-комика выдумывать угрозы для Запада со стороны РФ с целью получения дополнительной финансовой помощи от Вашингтона.

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«Нужно довезти»: Зеленский вышел из себя из-за «неполноценной» помощи США

А недавно Трамп предупредил Киев, что с приходом новой администрации США объёмы военной помощи Украине могут сократиться. Он отметил, что Зеленскому и его команде следует подготовиться к уменьшению поддержки со стороны Вашингтона после инаугурации.

Анатолий Цейко
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