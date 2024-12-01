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1 декабря, 01:42

Трамп выбрал своего советника на должность главы ФБР

Дональд Трамп объявил о номинации Кэша Пателя на пост главы ФБР

Дональд Трамп и Кэш Патель. Обложка © X / Donald J. Trump News / Dr Penking

Дональд Трамп и Кэш Патель. Обложка © X / Donald J. Trump News / Dr Penking

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР).

В своём сообщении в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что Патель является «блестящим юристом» и с гордостью объявил о его номинации.

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Ранее будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что мир в конфликте необходимо установить силовым путём. Напомним, избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога своим специальным представителем по Украине. Ещё одним кандидатом на должность спецпосланника считался Ричард Гренелл, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки при Трампе и экс-посол в ФРГ.

Артём Гапоненко
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