Трамп выбрал своего советника на должность главы ФБР

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР).

В своём сообщении в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что Патель является «блестящим юристом» и с гордостью объявил о его номинации.