Путин принял в Кремле премьера Словакии Фицо

Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в телеграм-канале, опубликовав кадры с встречи.

Кадры с переговоров Путина и Фицо в Кремле. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Визит Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Предполагается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы международной повестки и транзита газа.

Стоит отметить, что это первая личная встреча Путина и словацкого премьера с 2016 года. Их переговоры проходят в формате «один на один».