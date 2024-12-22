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22 декабря, 16:38

Путин принял в Кремле премьера Словакии Фицо

Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в телеграм-канале, опубликовав кадры с встречи.

Кадры с переговоров Путина и Фицо в Кремле. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Визит Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Предполагается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы международной повестки и транзита газа.

Стоит отметить, что это первая личная встреча Путина и словацкого премьера с 2016 года. Их переговоры проходят в формате «один на один».

Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что Фицо 23 декабря намерен провести переговоры с Путиным. Он также утверждал, что визит словацкого премьера в Москву должен быть связан с отказом Украины от транзита российского газа в Европу.

Фицо уверен в будущем кризисе в Словакии после отказа Киева от транзита газа
Фицо уверен в будущем кризисе в Словакии после отказа Киева от транзита газа
Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Наталья Демьянова
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