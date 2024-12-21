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21 декабря, 03:27

Премьер Словакии отправится в Москву на встречу с Путиным из-за отказа Киева от транзита газа

Вучич: Фицо встретится с Путиным из-за отказа Украины от транзита газа России

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Визит будет связан с отказом Украины от транзита российского газа в Европу.

Вучич обратил внимание, что действия Украины негативно сказались на Словакии и Австрии.

«Австрия надеется найти альтернативные пути получения газа через других поставщиков, но Словакия оказалась в тяжёлом положении», — сказал Вучич в эфире телеканала Happy.

Президент Сербии, опираясь на неофициальные источники, заявил, что Фицо отправится к Путину в понедельник. Это, по его словам, вызовет определённую реакцию среди лидеров Евросоюза.

Фицо уверен в будущем кризисе в Словакии после отказа Киева от транзита газа
Фицо уверен в будущем кризисе в Словакии после отказа Киева от транзита газа

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил планы Киева остановить прокачку российского газа 1 января 2025 года с 7:00 (6:00 по московскому времени). Кроме того, Владимир Путин в ходе прямой линии отметил отсутствие нового соглашения на транзит газа через Украину, однако подчеркнул, что Россия и «Газпром» смогут это пережить.

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Shutterstock / FOTODOM / evangulov

Лия Мурадьян
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