Премьер Словакии отправится в Москву на встречу с Путиным из-за отказа Киева от транзита газа

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Визит будет связан с отказом Украины от транзита российского газа в Европу.

Вучич обратил внимание, что действия Украины негативно сказались на Словакии и Австрии.

«Австрия надеется найти альтернативные пути получения газа через других поставщиков, но Словакия оказалась в тяжёлом положении», — сказал Вучич в эфире телеканала Happy.