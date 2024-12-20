Шмыгаль подтвердил, что Украина остановит транзит газа из России утром 1 января
Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря, поэтому Киев прекратит прокачку топлива в 7 утра (06:00 мск) 1 января 2025 года. Об этом в Раде заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года. В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения», — сказал он.
Однако украинский премьер оговорился, что возобновить транзит через газотранспортную систему Украины можно будет по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ. А вот что касается нефти, то Киев «вынужден продолжать её транзит» в соответствии с европейской энергетической хартией.
Напомним, 19 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что нового контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но Россия и «Газпром» это переживут. Позже Зеленский сам отказался от транзита российского газа.
ТАСС / Виталий Грабар