Шмыгаль подтвердил, что Украина остановит транзит газа из России утром 1 января

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря, поэтому Киев прекратит прокачку топлива в 7 утра (06:00 мск) 1 января 2025 года. Об этом в Раде заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года. В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения», — сказал он.