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20 декабря, 14:49

Шмыгаль подтвердил, что Украина остановит транзит газа из России утром 1 января

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря, поэтому Киев прекратит прокачку топлива в 7 утра (06:00 мск) 1 января 2025 года. Об этом в Раде заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года. В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения», — сказал он.

Однако украинский премьер оговорился, что возобновить транзит через газотранспортную систему Украины можно будет по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ. А вот что касается нефти, то Киев «вынужден продолжать её транзит» в соответствии с европейской энергетической хартией.

Зеленский исключил возможность транзита газа через Украину, заявил Фицо
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Напомним, 19 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что нового контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но Россия и «Газпром» это переживут. Позже Зеленский сам отказался от транзита российского газа.

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ТАСС / Виталий Грабар

Александра Вишнякова
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