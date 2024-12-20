Зеленский исключил возможность транзита газа через Украину, заявил Фицо
Зеленский окончательно отверг возможность продолжения транзита газа через украинскую территорию. С этой информацией к журналистам обратился премьер-министр Словакии Роберт Фицо после саммита Европейского Союза, назвав его предложения абсудрными.
«Он будет согласен с этим [продолжением транзита], только если мы не будем платить [поставщикам газа] до конца войны. Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» — сказал Фицо.
По его словам, действия властей Киева, которые противодействуют продолжению транзита газа, наносят ущерб национальным экономическим интересам Словакии и могут негативно сказаться на всем европейском Союзе. Он отметил, что если Украина прекратит транзит газа, это приведёт к его удорожанию, что станет серьёзным ударом для всего ЕС. Кроме того, в Европе нет единого мнения по вопросу продолжения поставок газа через Украину, указал политик.
Днём ранее Зеленский, чуть не плача, отказался от транзита российского газа. Нелегитимный лидер киевского режима заявил, что Украина прекратит его транспортировку в Европу. При этом он отметил, что страна готова заниматься транзитом газа из других государств, но только при условии, что это будет газ не из России, поступающий через третьи стороны.
Telegram/Зеленский