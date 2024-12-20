Зеленский исключил возможность транзита газа через Украину, заявил Фицо

Зеленский окончательно отверг возможность продолжения транзита газа через украинскую территорию. С этой информацией к журналистам обратился премьер-министр Словакии Роберт Фицо после саммита Европейского Союза, назвав его предложения абсудрными.

«Он будет согласен с этим [продолжением транзита], только если мы не будем платить [поставщикам газа] до конца войны. Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» — сказал Фицо.

По его словам, действия властей Киева, которые противодействуют продолжению транзита газа, наносят ущерб национальным экономическим интересам Словакии и могут негативно сказаться на всем европейском Союзе. Он отметил, что если Украина прекратит транзит газа, это приведёт к его удорожанию, что станет серьёзным ударом для всего ЕС. Кроме того, в Европе нет единого мнения по вопросу продолжения поставок газа через Украину, указал политик.