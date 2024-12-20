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20 декабря, 09:30

Зеленский исключил возможность транзита газа через Украину, заявил Фицо

Зеленский окончательно отверг возможность продолжения транзита газа через украинскую территорию. С этой информацией к журналистам обратился премьер-министр Словакии Роберт Фицо после саммита Европейского Союза, назвав его предложения абсудрными.

«Он будет согласен с этим [продолжением транзита], только если мы не будем платить [поставщикам газа] до конца войны. Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» — сказал Фицо.

По его словам, действия властей Киева, которые противодействуют продолжению транзита газа, наносят ущерб национальным экономическим интересам Словакии и могут негативно сказаться на всем европейском Союзе. Он отметил, что если Украина прекратит транзит газа, это приведёт к его удорожанию, что станет серьёзным ударом для всего ЕС. Кроме того, в Европе нет единого мнения по вопросу продолжения поставок газа через Украину, указал политик.

Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ Европе, в том числе через Украину
Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ Европе, в том числе через Украину

Днём ранее Зеленский, чуть не плача, отказался от транзита российского газа. Нелегитимный лидер киевского режима заявил, что Украина прекратит его транспортировку в Европу. При этом он отметил, что страна готова заниматься транзитом газа из других государств, но только при условии, что это будет газ не из России, поступающий через третьи стороны.

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Telegram/Зеленский

Николь Вербер
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