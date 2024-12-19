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Регион
19 декабря, 14:59

Зеленский, чуть не плача, отказался от транзита российского газа

Зеленский заявил, что Украина больше не будет поставлять российский газ в Европу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Review News

Нелегитимный главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил, что Украина больше не будет поставлять российский газ в Европу. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы не будем продлевать транзит российского газа. Мы не позволим зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови», — сказал комик-президент.

Он подчеркнул, что Украина готова заниматься транзитом газа из других стран, однако только при условии, что это не будет газ из России, поставляемый через третьи страны, и что Москва не будет получать доходы от поставок до завершения боевых действий.

Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ Европе, в том числе через Украину
Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ Европе, в том числе через Украину

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своей прямой линии подтвердил, что контракт на транзит газа не будет продлён, отметив, что «Газпром» это переживёт».

Марина Фещенко
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