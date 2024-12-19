Нелегитимный главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил, что Украина больше не будет поставлять российский газ в Европу. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы не будем продлевать транзит российского газа. Мы не позволим зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови», — сказал комик-президент.

Он подчеркнул, что Украина готова заниматься транзитом газа из других стран, однако только при условии, что это не будет газ из России, поставляемый через третьи страны, и что Москва не будет получать доходы от поставок до завершения боевых действий.