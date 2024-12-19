«Газпром переживёт»: Путин высказался о прекращении контракта на транзит через Украину
Путин: Контракта на транзит газа РФ через Украину уже не будет, но РФ переживёт
Контракта на транзит российского газа через территорию Украины уже точно не будет, но «Газпром» это переживёт. Об этом в ходе во время прямой линии, которую транслирует Life.ru, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Этого контракта [по транзиту газа через Украину] не будет, это уже ясно, но мы переживём. «Газпром» переживёт», — сказал российский лидер.
Ранее в украинском Министерстве энергетики объявили, что Киев и Варшава собираются найти новые пути поставок газа, которые заменили бы транзит из России. Украинская сторона предложила партнёрам подписать соглашения для создания межгосударственной системы «входов — выходов» газотранспортной инфраструктуры между сторонами и нарастить её мощность.
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