«Газпром переживёт»: Путин высказался о прекращении контракта на транзит через Украину

Контракта на транзит российского газа через территорию Украины уже точно не будет, но «Газпром» это переживёт. Об этом в ходе во время прямой линии, которую транслирует Life.ru, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Этого контракта [по транзиту газа через Украину] не будет, это уже ясно, но мы переживём. «Газпром» переживёт», — сказал российский лидер.