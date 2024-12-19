Украина и Польша ищут альтернативные источники взамен транзита газа из России

Украина и Польша намерены найти новые пути поставок газа, заменяющие российский транзит. Об этом сообщили в украинском министерстве энергетики.

«Газовые хранилища Украины и LNG-терминалы Польши способны стать основой для новой схемы вместо российского маршрута», — говорится на сайте минэнерго Украины.

Киев предложил партнёрам подписать соглашения для пояснения и создания межгосударственных «входов – выходов» на газотранспортной сети между сторонами, а также увеличить её мощность.

«Мы надеемся ввести механизмы долгосрочных и среднесрочных контрактов, подобные американским. Это позволит Украине и Польше накапливать газовые запасы для Восточной Европы. Данный процесс и развитая инфраструктура смогут перенаправить часть газопоставок, которые ранее шли через Россию», — сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник.