Венгрия и Болгария нашли способ обойти санкции США ради транзита газа из России

Венгрия и Болгария сумели придумать, как обойти санкции США в отношении Газпромбанка и внести платежи за транзит газа из России. Об этом рассказал на своей странице в соцсети министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, удалось найти финансовое и юридическое решение, которые приняли и в Будапеште, и в Софии. Оно не подпадает под действие ограничений.

«Коллеги быстро осуществят финансовую и юридическую работу, и таким образом поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения», — пояснил он.

Сийярто подчеркнул, что президент и глава Минэнерго Болгарии обещали не срывать газовые поставки и заверили, что не будут останавливать транзит по территории своей страны. Это гарантирует Венгрии стабильные объёмы российского голубого топлива, отметил министр.