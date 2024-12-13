Венгрия и Болгария нашли способ обойти санкции США ради транзита газа из России
Глава МИД Сийярто: Венгрия и Болгария нашли способ оплатить транзит газа из РФ
Венгрия и Болгария сумели придумать, как обойти санкции США в отношении Газпромбанка и внести платежи за транзит газа из России. Об этом рассказал на своей странице в соцсети министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, удалось найти финансовое и юридическое решение, которые приняли и в Будапеште, и в Софии. Оно не подпадает под действие ограничений.
«Коллеги быстро осуществят финансовую и юридическую работу, и таким образом поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения», — пояснил он.
Сийярто подчеркнул, что президент и глава Минэнерго Болгарии обещали не срывать газовые поставки и заверили, что не будут останавливать транзит по территории своей страны. Это гарантирует Венгрии стабильные объёмы российского голубого топлива, отметил министр.
Ранее в ноябре этого года Сийярто заявил, что Венгрия в основном получает газ через «Турецкий поток», поэтому прекращение транзита через Украину не повлияет на страну. Договор на поставки топлива в Европу должен завершиться в конце 2024 года, Киев уже предупредил, что не будет продлевать соглашение.
Напомним, США 21 ноября ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры. В число юридических лиц, на которые были наложены ограничения, попал и Газпромбанк. 5 декабря президент России Владимир Путин разрешил платить за российский газ не через этот банк, а посредством зачисления средств на свои счета через третьи лица.
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