Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 16:39

Венгрия и Болгария нашли способ обойти санкции США ради транзита газа из России

Глава МИД Сийярто: Венгрия и Болгария нашли способ оплатить транзит газа из РФ

Венгрия и Болгария сумели придумать, как обойти санкции США в отношении Газпромбанка и внести платежи за транзит газа из России. Об этом рассказал на своей странице в соцсети министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, удалось найти финансовое и юридическое решение, которые приняли и в Будапеште, и в Софии. Оно не подпадает под действие ограничений.

«Коллеги быстро осуществят финансовую и юридическую работу, и таким образом поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения», — пояснил он.

Сийярто подчеркнул, что президент и глава Минэнерго Болгарии обещали не срывать газовые поставки и заверили, что не будут останавливать транзит по территории своей страны. Это гарантирует Венгрии стабильные объёмы российского голубого топлива, отметил министр.

На Украине готовятся к прекращению транзита российского газа с 1 января
На Украине готовятся к прекращению транзита российского газа с 1 января

Ранее в ноябре этого года Сийярто заявил, что Венгрия в основном получает газ через «Турецкий поток», поэтому прекращение транзита через Украину не повлияет на страну. Договор на поставки топлива в Европу должен завершиться в конце 2024 года, Киев уже предупредил, что не будет продлевать соглашение.

Напомним, США 21 ноября ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры. В число юридических лиц, на которые были наложены ограничения, попал и Газпромбанк. 5 декабря президент России Владимир Путин разрешил платить за российский газ не через этот банк, а посредством зачисления средств на свои счета через третьи лица.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Новости экономики
  • Венгрия
  • Болгария
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar