Корпорация «Газпром» увеличила поставки российского газа в Европу через территорию Украины. За сутки на газовую станцию «Суджа» в Курской области направляют 42,4 миллиона кубометров топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне.

Несмотря на заявления австрийской компании OMV о прекращении потоков газа из России, поставки сохраняются. Источник близкий к иностранной компании заявил, что OMV воспользовалась последней возможностью истребовать деньги с «Газпрома» за отсутствие поставок в 2022 году до момента, когда транзит газа через Украину с 1 января 2025 года остановится.