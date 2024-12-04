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4 декабря, 10:43

«Газпром» увеличил поставки газа в Европу через Украину до 42,4 млн куб. м

Корпорация «Газпром» увеличила поставки российского газа в Европу через территорию Украины. За сутки на газовую станцию «Суджа» в Курской области направляют 42,4 миллиона кубометров топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне.

Несмотря на заявления австрийской компании OMV о прекращении потоков газа из России, поставки сохраняются. Источник близкий к иностранной компании заявил, что OMV воспользовалась последней возможностью истребовать деньги с «Газпрома» за отсутствие поставок в 2022 году до момента, когда транзит газа через Украину с 1 января 2025 года остановится.

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Напомним, контракт между OMV и «Газпромом» на поставки газа в Австрию действует до 2040 года. В результате судебных разбирательств об остановке поставок в 2022 году Россия заявила о прекращении отправки газа австрийской стороне с 16 ноября.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PakulinSergei

Николай Рюмин
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