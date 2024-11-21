Захарова — о поставках газа Австрии: Благотворительность здесь неуместна

Россия считает действия австрийской нефтегазовой компании OMV недобросовестными в свете ситуации с невыплатами за газ, а свою реакцию на это — оправданной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 21 ноября.

Она подчеркнула, что исполнение судебного решения о возмещении присужденных средств по другому контракту неизбежно привело бы к прекращению дальнейших денежных переводов и, как следствие, к бесплатному отбору российского трубопроводного газа. Она охарактеризовала это как недобросовестное поведение со стороны австрийской компании.

Контракт между OMV и «Газпромом» на поставки газа в Австрию действует до 2040 года. В декабре 2023 года 98% импорта газа в Австрию приходилось на российские поставки, однако с начала 2024 года этот показатель начал снижаться: в январе он составил 97%, а в феврале — 87%. 14 ноября OMV сообщила о победе в арбитражном разбирательстве против «Газпром экспорт» из-за временного прекращения поставок российского газа осенью 2022 года и намерении взыскать с проигравшей стороны €230 миллионов плюс проценты и судебные издержки. На следующий день OMV объявила, что российская сторона уведомила ее о приостановке поставок с 16 ноября, и вскоре газ действительно перестал поступать.