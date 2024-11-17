«Дополнительное бремя»: Кнайсль прогнозирует обнищание австрийцев без российского газа
Кнайсль предрекла австрийцам банкротство из-за прекращения поставок газа из РФ
Карин Кнайсль. Обложка © TACC / Софья Сандурская
Жители Австрии и местные предприятия могут обанкротиться в результате прекращения поставок российского газа в страну. Соответствующее заявление сделала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая из Европы в деревню под Рязанью.
«Для многих домохозяйств (и я имею в виду не малообеспеченные слои населения) это стало дополнительным бременем. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса», — сказала Кнайсль в беседе с RT.
Она подчеркнула, что в 2021 году Австрия была на 75% зависима от поставок топлива из России, а к 2024 году эта зависимость возросла до 90%. При этом, не имея выхода к морю, страна сталкивается с высокими ценами на импорт сжиженного газа. В условиях значительной инфляции, которая, по словам Кнайсль, подстёгивается ростом энергетических цен, австрийцы ощущают серьёзное экономическое бремя.
Напомним, ранее в Австрии объявили о прекращении поставок газа от «Газпрома». Это решение последовало вскоре после вынесения решения арбитражным судом в пользу австрийского концерна OMV, который подал иск к «Газпром экспорт» на сумму €230 млн с учётом процентов и судебных издержек. Иск был связан с временным прекращением поставок российского газа осенью 2022 года. Причиной недопоставок, оспариваемых в суде, стали обстоятельства, возникшие после теракта на газопроводах «Северный поток», а также недоступность газопровода «Ямал — Европа» из-за введённых против нашей страны санкций.