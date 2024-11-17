Жители Австрии и местные предприятия могут обанкротиться в результате прекращения поставок российского газа в страну. Соответствующее заявление сделала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая из Европы в деревню под Рязанью.

«Для многих домохозяйств (и я имею в виду не малообеспеченные слои населения) это стало дополнительным бременем. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса», — сказала Кнайсль в беседе с RT.

Она подчеркнула, что в 2021 году Австрия была на 75% зависима от поставок топлива из России, а к 2024 году эта зависимость возросла до 90%. При этом, не имея выхода к морю, страна сталкивается с высокими ценами на импорт сжиженного газа. В условиях значительной инфляции, которая, по словам Кнайсль, подстёгивается ростом энергетических цен, австрийцы ощущают серьёзное экономическое бремя.