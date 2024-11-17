Словакия продолжает получать газ из РФ, несмотря на прекратившиеся поставки в Австрию
Reuters: Словакия продолжила получать российский газ через территорию Украины
Словакия продолжила получать газ из России, несмотря на прекращение поставок российского голубого топлива в Австрию. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на заявление словацкой государственной компании SPP.
Там отметили, что один из крупнейших потребителей газа закрыл свои поставки из восточных регионов, однако такой же объём топлива продолжает поступать через территорию Украины. Это подтверждает, что несмотря на изменения в поставках, общий объём транзита остаётся стабильным.
«Ситуация показывает, что в Европе по-прежнему сильно заинтересованы в российском газе», — говорится в сообщении SPP.
Напомним, ранее в Австрии заявили о прекращении поставок газа от «Газпрома». Это случилось вскоре после того, как арбитражный суд присудил победу австрийскому концерну OMV, который решил взыскать с компании «Газпром экспорт» €230 млн плюс проценты и судебные издержки из-за временного прекращения поставок российского газа осенью 2022 года. Недопоставка по соглашению в ФРГ, из-за которой шло разбирательство, возникла после теракта на газопроводах «Северный поток» и в условиях недоступности газопровода «Ямал — Европа» в связи с санкциями против России.
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