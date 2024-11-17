Словакия продолжает получать газ из РФ, несмотря на прекратившиеся поставки в Австрию

Словакия продолжила получать газ из России, несмотря на прекращение поставок российского голубого топлива в Австрию. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на заявление словацкой государственной компании SPP.

Там отметили, что один из крупнейших потребителей газа закрыл свои поставки из восточных регионов, однако такой же объём топлива продолжает поступать через территорию Украины. Это подтверждает, что несмотря на изменения в поставках, общий объём транзита остаётся стабильным.

«Ситуация показывает, что в Европе по-прежнему сильно заинтересованы в российском газе», — говорится в сообщении SPP.