Кнайсль поделилась деталями жизни в рязанской деревне с кошками, курами и утками
Карин Кнайсль. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Максим Григорьев
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль живёт в своём новом доме в Рязанской области и даже обзавелась маленьким хозяйством. Бывший дипломат завела кошек, уток и кур, в чём призналась на полях четвёртого Евразийского женского форума.
«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками», — поделилась Кнайсль с РИА «Новости».
Карин Кнайсль живёт в рязанской деревне Петрушово. Она уехала из Австрии весной 2022 года из-за поступавших угроз убийства. При этом политик даже посещала сельские праздники в Рязанской области.