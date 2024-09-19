Кнайсль поделилась деталями жизни в рязанской деревне с кошками, курами и утками

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль живёт в своём новом доме в Рязанской области и даже обзавелась маленьким хозяйством. Бывший дипломат завела кошек, уток и кур, в чём призналась на полях четвёртого Евразийского женского форума.