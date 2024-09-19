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19 сентября, 05:43

Кнайсль поделилась деталями жизни в рязанской деревне с кошками, курами и утками

Карин Кнайсль. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Максим Григорьев

Карин Кнайсль. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Максим Григорьев

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль живёт в своём новом доме в Рязанской области и даже обзавелась маленьким хозяйством. Бывший дипломат завела кошек, уток и кур, в чём призналась на полях четвёртого Евразийского женского форума.

«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками», — поделилась Кнайсль с РИА «Новости».

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Карин Кнайсль живёт в рязанской деревне Петрушово. Она уехала из Австрии весной 2022 года из-за поступавших угроз убийства. При этом политик даже посещала сельские праздники в Рязанской области.

Андрей Бражников
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