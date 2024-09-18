«Меньше эмоций»: Кнайсль ответила на вопрос Life.ru, возможна ли третья мировая

Текущая обстановка в мире остаётся нестабильной. Такое заявление в беседе с Life.ru сделала экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль. Отвечая на вопрос, возможна ли в ближайшей перспективе третья мировая война, она подчеркнула, что не хочет делать каких-либо прогнозов.

Карин Кнайсль ответила на вопрос, возможна ли третья мировая война. Видео © Life.ru

«Мы находимся в очень нестабильной ситуации, и я не хочу делать никаких прогнозов, но я думаю, что для этого нужно больше рациональности и меньше эмоций. Я только что вернулась с конференции ООН в Стамбуле, и, к сожалению, пришла к выводу, что ни одна из существующих международных организаций не в состоянии помочь найти выход. <...> Надеюсь, что рациональность возобладает. Я не хочу сказать, что третья мировая война уже на пороге. Я не хочу этого говорить», — отметила Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии добавила, что все народы мира, которые прошли через войну, не хотят испытать этот ужас снова. Тем не менее и в наше время есть люди, которые «сидят в своих уютных офисах и не понимают, о чём говорят». По словам Кнайсль, воинственные призывы, звучащие сегодня в том же Берлине или Вене, исходят от политиков, которые, по всей видимости, не представляют, что такое война.