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21 декабря, 01:11

Фицо уверен в будущем кризисе в Словакии после отказа Киева от транзита газа

Фицо: Отказ Зеленского продлить транзит газа из РФ вызовет кризис в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Владимира Зеленского продлить контракт на транзит российского газа через территорию Украины может спровоцировать газовый кризис для его страны.

«Из-за господина президента Зеленского нас ожидает газовый кризис», — приводит его слова Словацкое телевидение.

Фицо подчеркнул, что Братислава будет вынуждена принять ответные меры, если поставки газа будут прекращены. По его словам, Словакия рассчитывает на предстоящие переговоры, чтобы предотвратить возможный кризис. Премьер-министр отметил, что заинтересован в стабильных поставках дешёвого российского газа и его транзите в другие страны Европейского союза.

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Напомним, Зеленский, чуть не плача, отказался от транзита российского газа. Главарь киевского режима заявил, что Украина прекратит его транспортировку в Европу. При этом он отметил, что страна готова заниматься транзитом газа из других государств.

Обложка ©

flickr / SlobodnaEuropa Eu

Артём Гапоненко
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