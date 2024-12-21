Фицо уверен в будущем кризисе в Словакии после отказа Киева от транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Владимира Зеленского продлить контракт на транзит российского газа через территорию Украины может спровоцировать газовый кризис для его страны.

«Из-за господина президента Зеленского нас ожидает газовый кризис», — приводит его слова Словацкое телевидение.

Фицо подчеркнул, что Братислава будет вынуждена принять ответные меры, если поставки газа будут прекращены. По его словам, Словакия рассчитывает на предстоящие переговоры, чтобы предотвратить возможный кризис. Премьер-министр отметил, что заинтересован в стабильных поставках дешёвого российского газа и его транзите в другие страны Европейского союза.